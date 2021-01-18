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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:39 م
مزارع دواجن
مزارع دواجن
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، تخصيص جزء من ميزانية الجامعة من أجل تنفيذ خطة لرفع كفاءة مباني المزرعة وإجراء ما يلزم من أعمال إحلال وتجديد وتطوير لأدوات العمل بها والتى تُعد أحد مرافق الجامعة العتيقة والتى يبلغ عمرها نحو 60 عامًا.

وأشار رئيس الجامعة، خلال زيارته للمزارع، إلى إصداره توجيهات خلال الجولة بضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال التطوير بحيث لا تتجاوز عام وفق الجدول الزمني المحدد لها، مع إضافة مهام أخرى لها تتضمن تطوير لطرق المزارع وأرضيتها ورفع كفاءة شبكة الإنارة وتطوير المذبح وإحلال بطاريات الأرانب، مشددًا على ضرورة وضع خطة تسويقية لترويج منتجات المزرعة والتعريف بها وبأماكن بيعها داخل الجامعة مع إمكانية توجيه حصة منها لتلبية احتياجات القطاعات الغذائية بالجامعة.

وخلال الجولة، أشار الدكتور محمد الصغير، إلى أن مزارع الدواجن على سبيل المثال نجحت في مضاعفة إنتاجها من دورتين سنويًا إلى 9 دورات إنتاجية في السنة، والتى تبلغ 3000 دجاجة في الدورة، إلى جانب ما تقوم به مزرعة الدواجن تحت إشراف الدكتور محمد همام، عميد الكلية، من إنتاج أرانب، وبط، وسمان، وحمام، إلى جانب ما تضمه مزارع الكلية من برك سمكية، ومزارع ماشية تضم مختلف السلالات.

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