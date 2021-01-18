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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 17740 شخصا لعدم ارتداء الكمامة وتحرير 618 مخالفة غلق

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:39 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 17740 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وضبط 22 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير 618 مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة.

و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن ضبط 17740 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 17536 شخصا، و204 أشخاص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير 618 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، كما ضبط 224 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1255 أرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

يأتي هذا في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، ويجري استمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

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