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الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بإعداد مخطط عام لتوسعة الشوارع (صور)

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:38 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولة ميدانية شملت شوارع شرق البندر والحدادين والشارع الجديد، بالإضافة إلى منطقة الطابية بوسط مدينة أسوان حيث أمر المحافظ بإعداد مخطط عام للعمل على توسعة شارعى شرق البندر والحدادين بما يحقق السيولة المرورية المطلوبة والقضاء على العشوائية والإشغالات من خلال إنشاء ساحة لانتظار السيارات بما لا يتعارض مع أى مسطحات خضراء أو أشجار للحفاظ على الوجه الحضارى للمدينة.

ووجه المحافظ برفع كفاءة منطقة ومسجد الطابية مع الاستفادة من الفراغات والمساحات الفضاء بمحيطها لإعادة تخطيطها بما يتواكب مع أعمال التطوير والتجميل التى ستمتد إلى الشوارع الداخلية بها، مشددًا على إزالة أى لوحات أو لافتات إعلانية غير مصرح بها للحفاظ على موارد وأموال الدولة من الإهدار وتحقيق التنسيق الحضارى للمبانى التى يتم تركيب هذه اللوحات عليها.

وكلف اللواء أشرف عطية، رئيس المدينة برفع أى حواجز أو استندات لمنع وقوف السيارات يقوم بوضعها أصحاب المحلات وتحرير محاضر مخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وهو الذى يتوازى مع قيام الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور للقيام بمراجعة رخص وأرقام مركبات التوك توك على أن يتم مصادرة أى مركبة مخالفة وغير مرخصة وذلك لتحقيق السيطرة اللازمة ومنع أى تكدس بالشوارع والحفاظ على سلامة المارة والسيارات من أى أضرار.

وفى نفس الجولة حرص محافظ أسوان على الإستماع لشكاوى ومطالب العديد من المواطنين حيث وجه لسرعة دراستها من قبل المسؤولين وإتخاذ اللازم لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

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