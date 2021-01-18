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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط عصابة مسلحة تفرض إتاوات على أصحاب المزارع بصحراوي الإسكندرية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:36 م
ضبط عصابة
ضبط عصابة
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع الأمن العام في ضبط تشكيل عصابي مسلح لفرض الإتاوات على أصحاب المزارع بالطريق الصحراوي.

أكدت معلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام 6 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية مطلوب التنفيذ عليهما وسبق إتهامهما فى قضايا "سلاح- ضرب" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى فرض السيطرة والإتاوات على المواطنين ملاك المزارع والأراضى الكائنة بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوى، وإتخاذهم من مزرعة كائنة بذات الطريق وكرًا لهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم "3 بنادق آلية –2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – منظار – 2 سلاح أبيض – مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة"، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم التشكيل العصابى بتخطيط من أحد المتهمين، واستخدامهم الأسلحة النارية المضبوطة فى نشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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