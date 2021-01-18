وزير التنمية المحلية: ضخ أكثر من 90 مليار جنيه في المجالات الخدمية

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة ضخت أكثر من 90 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 60 مليون مواطن في العديد من المجالات الخدمية ومنها الطرق الداخلية وتحديثها وتطويرها ورصف الطرق الداخلية والكباري.وأشار وزير التنمية المحلية، خلال كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 21 مليار جنيه لبند رصف وتطوير الطرق والكباري، كما تم تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لبند النظافة وتحسين البيئة وتدوير القمامة وغيرها من تلك الأمور.