مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

سجلت مدينة "روقاو" بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين، والمعروفة بطول عمر سكانها، 525 معمرا يبلغ عمر كل منهم أكثر من مائة عام.وذكر سلطات المدينة في بيان، اليوم الإثنين، أنه حتى الأول من يناير عام 2021، كان في المدينة 16 معمرا تبلغ أعمارهم 105 سنوات أو أكثر، من بين إجمالي عدد سكانها البالغ حوالي 4ر1 مليون نسمة، وكان أكبرهم 109 سنوات.ويعتقد أن عادات الأكل والنوم الصحية، فضلا عن البيئة المواتية، ساهمت في طول العمر في مدينة "روقاو".وشهدت الصين، وفقا لإحصاءات اللجنة الوطنية للصحة (وزارة الصحة)، ارتفاعا في متوسط العمر المتوقع للمواطنين، حيث ارتفع من 76.34 عام في 2015 إلى 77.3 عام في 2019.