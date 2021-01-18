ضبط 4357 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4357 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1707 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و185 مخالفة السير بدون تراخيص، و27 مخالفة موقف عشوائي، و24 مخالفات شروط التراخيص،و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازم، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.