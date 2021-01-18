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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط 12.5 كيلو هيروين بمصنع مخدرات في الإسماعيلية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:34 م
هيروين
هيروين
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجح رجال قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في ضبط وكر لتصنيع المخدرات بداخله أكثر من 12 كيلو هيروين في محافظة الإسماعيلية.

و تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء معتز توفيق، مساعد وزير الداخلية، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الإتجار بمخدر الهيروين، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وتبين أنهما عاطل، والدته، ربة منزل، حيث أمكن ضبط الأول حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه، وضبط الثانية حال تواجدها بمسكنها، وعُثر بحوزتهما على (8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت 250 جرام – 20 كيس لمسحوق الهيروين معدة للترويج وزنت 10 كيلو جرام بإجمالي وزن 12،250 كيلو جرام).

وكذلك ضبط (الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير - مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة – 2 ميزان حساس)، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد إعادة تدويرها وتصنيعها وترويجها لحساب والد الأول وزوج الثانية مالك مكتب استيراد وتصدير، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وأضافا بأن المبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والسيارة والهواتف للنقل والترويج.

و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 3 ملايين و500 ألف جنيه تقريباَ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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