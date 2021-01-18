ليبيا تسجل 781 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتماثل 1072 حالة شفاء، مشيرا إلى تسجيل 33 حالة وفاة.وأفاد المركز، في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الإثنين، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا ارتفع إلى 109 آلاف و869 حالة، وإجمالي حالات الشفاء بلغ 87 ألفا و197 متعافيا، في حين توفي 1698 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا مارس الماضي.