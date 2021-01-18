لخلاف على ترميم عقار.. ضبط أخين قتلا عاملا بدار السلام
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:33 م
هدير مصطفيطباعة
تمكن رجال مباحث دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية، من ضبط المتهمين بمقتل عاطل بسلاح أبيض في الشارع امام المارة.
كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة،بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول حداد، وشقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثاني موظف، وشقيقه، عامل بناء، توفى إثر إصابته بجرح طعني.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب مبلغ مالي نظير المساعدة في ترميم عقار خاص بأحدهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وتعدى أحدهما على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.
و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.
كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة،بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول حداد، وشقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثاني موظف، وشقيقه، عامل بناء، توفى إثر إصابته بجرح طعني.
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب مبلغ مالي نظير المساعدة في ترميم عقار خاص بأحدهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وتعدى أحدهما على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.
و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.