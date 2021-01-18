لخلاف على ترميم عقار.. ضبط أخين قتلا عاملا بدار السلام

تمكن رجال مباحث دار السلام بقيادة المقدم وسام عطية، من ضبط المتهمين بمقتل عاطل بسلاح أبيض في الشارع امام المارة.كان قد ورد بلاغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة،بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة وتم تحديد طرفي المشاجرة، طرف أول حداد، وشقيقه مصاب بجروح متفرقة بالجسم، طرف ثاني موظف، وشقيقه، عامل بناء، توفى إثر إصابته بجرح طعني.وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب مبلغ مالي نظير المساعدة في ترميم عقار خاص بأحدهم، تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وتعدى أحدهما على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" مُحدثًا إصابته التي أودت بحياته.و عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزة أحدهم السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.