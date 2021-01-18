رابط شكاوى رئاسة الوزراء والأرقام 2021





رابط موقع شكاوى رئاسة الوزراء والأرقام 2021

خصصت رئاسة الوزراء 3 طرق يمكن من خلالها تقديم الشكاوى بدلا من الذهاب إلى مقر المجلس وتسليمها يدويا، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي الذي تم تخصيصه لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا ) أو من خلال الرقم الساخن 16528 أو على رقم الواتساب 01211291119 المخصص لاستقبال شكاوى المواطنين أو عن طريق تنزيل تطبيق إيجابي على الهاتف المحمول وذلك عقب تسجيل بيانات الراغب في تقديم الشكوى وتجرى شكوى رئاسة الوزراء كافة التحريات اللازمة للتأكد من صحة الشكوى المقدمة وحلها فورا في حالة صحتها والاتصال بمقدم الشكوى للتأكد من الحل.





خطوات تقديم شكاوى إلكترونيا عبر موقع رئاسة الوزراء

يمكن للراغبين في تقديم الشكوى إلكترونيا لإنهاء المشاكل التي يواجهونها يوميا إتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الوزراء من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار تقديم شكوى جديدة





كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة





كتابة بيانات التواصل مثل رقم التليفون والبريد الإلكتروني





كتابة الشكوى كاملة في المكان المخصص لها





معلومات عن منظومة شكاوى المواطنين في مجلس الوزراء

وتم إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والتي تعد أسرع وسيلة تواصل مع المواطنين عام 2017 لتلقى شكاوى المواطنين إلكترونيا لحل كافة مشاكلهم بشكل عاجل وسريع عن طريق تسجيل الشكوى إلكترونيا عبر رابط شكاوى رئاسة الوزراء والأرقام المخصصة لها دون الحاجة إلى الذهاب الى مقر المجلس وتسليمها يدويا حيث تلقى المنظومة تفاعل كبير يوميا.





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يستعرض الدستور من خلال التقرير التاليالتي يمكن من خلالها التواصل مع رئاسة الوزراء و تطبيق إيجابي على الهواتف المحمولة لعرض شكاوى المواطنين وإيجاد حلول نهائية لها لتحسين مستوى معيشتهم و أوضاعهم على كافة المستويات عقب تسجيل بياناتهم الشخصية كاملة والتأكد من مصداقية الشكوى.