أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب وهجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عن ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (معدات - بضائع أجنبية الصنع).وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة تم ضبط 3 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 40 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح - مخالفات مسطح مائى).كما أثمرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1583 مخالفة مرورية متنوعة، كما تم تنفيذ 133 حكما قضائيا متنوعا.، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 4 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.