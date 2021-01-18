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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دخل منزلهم «غير متزن» فمزقا جسده بالإسكندرية.. والنيابة تحبسهما

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:31 م
سكين
سكين
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل ونجار 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بقتل عاطل بسلاح أبيض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة عقب تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية" أمام عقار خالى من السكان بالطريق الساحلى بدائرة القسم والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى تحديد شخصية المجني عليه عاطل، له معلومات جنائية، وأن وراء إرتكاب الواقعة عاطل ونجار لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وقرر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة فوجئ بمحاولة المجني عليه دخوله عنوة وهو في حالة عدم اتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى فاستعان بالمتهم الأخر وقاما باصطحاب المجنى عليه إلى شقة بالطابق الثاني بالعقار الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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