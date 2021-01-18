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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«جبالي»: برنامج الحكومة يعكس رؤية شاملة.. وتعاون السلطات يحقق مصلحة الوطن

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:52 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن برنامج الحكومة يعكس الرؤية الشاملة الطموحة 2030 للرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي وجّه بها بهدف وضعها موضع التنفيذ، وهو الموضوع الذي يعد محل الاهتمام اليوم من جميع المواطنين في مصر، كحجر الزاوية في حتمية تعاون جميع مؤسسات الدولة المصرية وسلطاتها وفقا لأحكام الدستور، وفي ذروتها السلطتان التشريعية والتنفيذية، من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن، والتأكد من توفير الحياة الكريمة لكل مواطن في مصر.

وأضاف رئيس النواب: يحرص رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي دائما بأمانة وإخلاص في أفعاله قبل أقواله، بالاستجابة لنبض المواطنين، وبتواجده المستمر بين أبنائه العاملين في جميع مواقع العمل، بالمشروعات الواعدة التي تحقق الخير والنماء في كل ربوع مصر، وهو ما نأمل، نحن نواب شعب مصر العظيم، أن نكون سندا ودعما في كل وقت وحين لهذه المجهودات وتلك الرؤية ودفعها في الإطار الصحيح.

واستطرد: نؤكد تشجيع الإيجابيات وتصحيح السلبيات، واضعين نصب أعيننا ضرورة استمرار التعاون المثمر بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة لخدمة وطننا الغالي.

وأوضح جبالي أن بيان الحكومة بيان عام عما تم إنجازه لجميع الوزارات، وسوف يحضر بعد انتهاء جميع الوزراء من إلقاء بياناتهم لمناقشتها جميعا، وهو ما يحقق الهدف من المناقشة بصورة شاملة متكاملة.

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