لافروف: روسيا والصين تتعاونان لمواجهة كورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن روسيا والصين تتعاونان بشكل وثيق في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، وتعملان الآن على لقاحات وتم تحقيق نجاح.وقال وزير الخارجية الروسي وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية "نحن نتعاون بشكل وثيق على مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد ونتغلب على عواقبه منذ اليوم الأول، عندما قام الأصدقاء الصينيون بإصلاح الوضع في ووهان، تم تزويدنا بمساعدة فعالة في عودة المواطنين الروس، ومنذ ذلك الحين نتعاون لمساعدة بعضنا البعض وفي إطار المساعدات الإنسانية، هناك أمثلة من هذا القبيل لدى الجانبين".وأضاف " لافروف": " نعمل على اللقاحات الآن، وأنا مقتنع بأننا نحقق نجاحًا".