الأردن: بدء تطعيم المسنين بدور الرعاية ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية بدء حملة تطعيم المقيمين في دور المسنين، لمن تنطبق عليهم أولويات أخذ التطعيم ضمن البرنامج الوطني للتطعيم ضد فيروس "كورونا" بالمملكة.وقال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات - في بيان،أوردته وكالة الأنباء الأردنية بترا اليوم الاثنين- إن برنامج التطعيم الوطني يعطي أولوية لكبار السن ولهم خصوصية وحق في أخذ التطعيم للحفاظ على صحتهم لأنهم شاركوا في تطور البلد ورفعته، موضحا أن توفير التطعيم جزء من العناية التي توليها الوزارة للمسنين.واكد استمرار الحملة لتشمل 370 مسنا ومسنة ومن ثم سيتم الانتقال إلى الفئات الاخرى حسب البرنامج الوطني للتطعيم.من جانبه، أكد وزير التنمية الاجتماعية ايمن المفلح ان البرنامج يستهدف فئة كبار السن كونها من الفئات الاكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.