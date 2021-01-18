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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب تركي: 3362 وفاة نتيجة انتهاك حقوق الإنسان في تركيا في 2020

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:28 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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كشف تقرير سنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركي، صاغه النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي سيزكين تانريكولو، عن 3362 حالة وفاة و3534 حالة تعذيب أو سوء معاملة في عام 2020، منها 1855 حالة في السجون، وفقا لما نقله معهد ستوكهولم للحريات،

ووفقا لتقرير تانريكولو، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان ونائب رئيس لجنة برلمانية لحقوق الإنسان، فإن 2427 عاملًا كانوا من بين أولئك الذين انتهك حقهم في الحياة في عام 2020 في تركيا، بسبب حوادث العمل وتدني معايير سلامة العمل.

وبحسب ما ورد قُتلت 300 امرأة على الأقل على أيدي رجال العام الماضي، معظمهن ضحايا للعنف المنزلي.

يأتي هذا فيما تحاول جمعيات حقوق المرأة في تركيا منذ سنوات رفع مستوى الوعي حول الارتفاع المفاجئ في حالات العنف الأسري في العقد الماضي، والتي يعتبرها الكثيرون مرتبطة بسياسات وخطاب حكومة حزب العدالة والتنمية (AKP).

وبحسب التقرير، فإن 15 قاصرًا كانوا من بين 1679 شخصًا تعرضوا لسوء المعاملة في تركيا العام الماضي، بالإضافة إلى 1855 حالة تعذيب أو سوء معاملة تحدث خلف القضبان.

فيما يتعلق بانتهاكات حرية التعبير، أظهر التقرير السنوي للبرلماني أنه تم اعتقال 719 شخصًا، واعتقال 32 شخصًا، وإدانة 30 في عام 2020 بسبب التعبير عن آراء تنتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية.

وحول انتهاكات حرية الصحافة، قال التقرير: إن 21 صحفيا تعرضوا للاعتداء، واعتقل 27 العام الماضي، فيما بدأت التحقيقات مع 53 صحفيا، كما أكد التقرير على وجود ما لا يقل عن 87 صحفيًا في سجون تركيا حتى 4 ديسمبر.

فيما تدخلت الشرطة التركية في 753 مظاهرة وبيانات صحفية عامة وتجمعات العام الماضي، واعتقلت ما لا يقل عن 2123 شخصًا، بينهم طفلان، واعتقلت 44 ممن حضروا الأحداث. وأدين 294 شخصا في قضايا تتعلق بهذه الأنشطة.

وكشف التقرير كذلك عن اعتقال 226 من رؤساء وأعضاء الحزب والبلدية، غالبيتهم من حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، في حين تم إقالة 52 مسؤولًا من مناصبهم واستبدالهم بأمناء معينين من قبل الحكومة في 2020.

وذكر تقرير تانيكولو أيضا أن محكمة في أنقرة في 26 ديسمبر رفضت دعوة من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن السياسي الكردي صلاح الدين دميرطاش، الذي كان وراء القضبان بتهم ذات دوافع سياسية منذ نوفمبر 2016.

بعد استئناف كل من تركيا ودميرطاش للحكم الأصلي للمحكمة في نوفمبر 2018، والذي قال إن احتجاز دميرطاش السابق للمحاكمة كان عملًا سياسيًا وأمر بالإفراج عنه، وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا مذنبة بانتهاك حقوق السياسي في خمسة حسابات تضمنت حرية التعبير في أواخر عام 2020.

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