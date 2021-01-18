كشف ملابسات مقتل مدمن هيروين في الاسكندرية

نجح رجال الأمن العام في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة شخص مدمن بمحافظة الإسكندرية، وضبط مرتكبي الواقعة.كان قد ورد لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغ بالعثور على جثة لأحد الأشخاص "مجهول الهوية " أمام عقار خال من السكان بالطريق الساحلي بدائرة القسم والعثور بطيات ملابسه على كمية من مخدر الهيروين.و توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية إلى تحديد شخصية المجنى عليه وهو عاطل، له معلومات جنائية، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين عاطل، ونجار "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمان بدائرة القسم.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحد المتهمين أنه أثناء تواجده وأهليته بمسكنهم بتاريخ الواقعة فوجئ بمحاولة المجنى عليه دخوله عنوة، وهو في حالة عدم اتزان فقام بطرده إلا أنه عاود المحاولة مرة أخرى، فاستعان بالمتهم الأخر واصطحبا المجنى عليه إلى شقة بالطابق الثاني، بالعقار الذى عُثر أمامه على جثته وتعديا عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" ثم تخلصا منه بإلقائه من شرفة ذات الشقة فأوديا بحياته، وتم بإرشادهما ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.