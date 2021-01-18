ضبط 49 مخالفة تموينة في يناير بمدينة المنيا

قال العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن إدارة تموين بندر المنيا قامت بتحرير 49 محضرا تموينيا متنوعا خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، تنوعت بين عدم وجود ترخيص، عدم وجود شهادات صحية، منتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وذبح خارج المجازر الحكومية وعدم وجود بيانات، وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المنتجات الغير صالحة للاستخدام الأدنى وتم إعدامها والتخلص منها بالطرق العلمية السليمة.وأضاف رئيس المركز، أنه في ضوء متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية يتم وبصفة دورية متابعة المكاتب التابعة للإدارة للوقوف على مدى التزام العاملين والمواطنين المترددين عليها بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي، كما تقوم الإدارة بحملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والبقالات التموينية للتأكد من مدى جودة المنتجات والالتزام بالأسعار المقررة.