رصد 16 انتهاكًا للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في اللجنة الروسية التركية المشتركة لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا رصد 16 انتهاكا للهدنة، خلال الـ24 ساعة الماضية، في محافظات إدلب (8) واللاذقية (5) وحماة (1) وحلب (2).وذكر بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أنه جرى رصد انتهاكين آخرين للهدنة في سوريا خلال الساعات الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانب الروسي لم يتأكد من هذين الانتهاكين.