رصد تحويلات نقد أجنبي مشبوهة بـ 30 مليون جنيه في الصعيد

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تحويلات نقد أجنبي غير مشروعة قيمتها 30 مليون جنيه في الصعيد.أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية، والآخر شقيقه مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بمحافظة المنيا، له معلومات جنائية، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى شقيقه عن طريق السائقين العائدين للبلاد.والذي يستلمها ويستبدلها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثاني وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع بالاشتراك مع الأول الذى يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقًا للفحص المستندي بلغت 30 مليون جنيه مصري،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.