رئيس الوزراء للبرلمان: معدل التضخم انخفض لأول مرة منذ 14 عاما
الإثنين 18/يناير/2021 - 12:26 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل الفقر انخفض لـ29%، وانخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما لـ 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح في كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن معدل البطالة انخفض لـ7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى لـ7% مرة أخرى.
وأوضح في كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن معدل البطالة انخفض لـ7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى لـ7% مرة أخرى.