رئيس الوزراء للبرلمان: معدل التضخم انخفض لأول مرة منذ 14 عاما

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل الفقر انخفض لـ29%، وانخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 14 عاما لـ 5.7 % وتم تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادى.وأوضح في كلمته أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن معدل البطالة انخفض لـ7.7 % ثم جاءت جائحة كورونا ليعود معدل البطالة للارتفاع ووصل لـ9% ولكن مع إجراءات الحكومة استطعنا العودة مرة أخرى لـ7% مرة أخرى.