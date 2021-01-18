تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي لبغداد

أعلنت وسائل إعلام عراقيو، اليوم الاثنين، عن تفاصيل زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة لم يتم الإعلان عنها مسبق.وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد وصل اليوم الإثنين، برفقة رئيس الأركان يشار غولر، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.ومن المقرر أن يلتقي أكار في بغداد مع نظيره العراقي جمعة عناد في مقر وزارة الدفاع العراقية.ومن المقرر أن يلتقي أكار خلال زيارته مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الداخلية العراقي عثمان غانمي.وتستغرق الزيارة يومين، وهي بديلة عن الزيارة التي ألغتها وزارة الخارجية العراقية في 12 أغسطس العام الماضي، ردًا على مقتل ضابطين عراقيين في هجوم تركي بطائرة مسيرة في أربيل.ومن أبرز الملفات التي سيناقشها وزير الدفاع التركي مع المسؤولين العراقيين، مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال.