2.7 مليون جنيه منحة المولد النبوي للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مديرية القوى العاملة بالمحافظة انتهت من التجهيز لصرف منحة المولد النبوي الشريف، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمديرية، ليبدأ الصرف من مكاتب البريد بدءا من الغد 19 يناير الجاري ولمدة شهر حتى 18 فبراير القادم، لـ5519 عامل غير منتظم بسوهاج بمبلغ 2 مليون و795 ألف و500 جنيه.وأوضح الدكتور هشام أبوزيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أن صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة المشتغلين والمسجلين لدى وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والحاملين للكارنيه، بواقع 500 جنيه لكل مستفيد، وذلك طبقا لقواعد صرف المنح الواردة في المادة 30 من لائحة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة الواردة بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، مضيفا أن الصرف من كافة منافذ البريد طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارة القوى العاملة وهيئة البريد المصري.