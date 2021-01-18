الحكومة: برنامجنا يستهدف استصلاح مليون فدان وتوطين صناعة السيارات الحديثة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة لديها رؤية لـ3 سنوات قادمة، حيث يتضمن برنامجها العمل على العودة إلى معدلات نمو مرتفعة لتصل إلى 6 بالمائة، وتنفيذ المشروعات القومية الجديدة، منها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وهو برنامج مخصص له 500 مليار جنيه لخدمة كل القرى، سواء طرقا أو غيرها.وأضاف، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجس النواب: نستهدف 20 ألف كيلومتر من الترع والمجاري المائية، وتطوير المدن القائمة بمشروعات على غرار الأسمرات، واستصلاح أكثر من مليون فدان، وتوطين صناعة السيارات الحديثة بالغاز والكهرباء دعما للصناعة الوطنية، وتطوير وتحديث السكة الحديد، ونعمل على تقليل البطالة ونسب الفقر وانخفاض معدل التضخم وارتفاع معدلات النمو.