رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 18 يناير 2021 الموافق 05 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

الحكومة: برنامجنا يستهدف استصلاح مليون فدان وتوطين صناعة السيارات الحديثة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:49 م
مدبولي
مدبولي
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
طباعة
قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة لديها رؤية لـ3 سنوات قادمة، حيث يتضمن برنامجها العمل على العودة إلى معدلات نمو مرتفعة لتصل إلى 6 بالمائة، وتنفيذ المشروعات القومية الجديدة، منها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وهو برنامج مخصص له 500 مليار جنيه لخدمة كل القرى، سواء طرقا أو غيرها.

وأضاف، خلال بيانه أمام الجلسة العامة لمجس النواب: نستهدف 20 ألف كيلومتر من الترع والمجاري المائية، وتطوير المدن القائمة بمشروعات على غرار الأسمرات، واستصلاح أكثر من مليون فدان، وتوطين صناعة السيارات الحديثة بالغاز والكهرباء دعما للصناعة الوطنية، وتطوير وتحديث السكة الحديد، ونعمل على تقليل البطالة ونسب الفقر وانخفاض معدل التضخم وارتفاع معدلات النمو.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

سيد عبدالحفيظ يهاجم الحكام بعد التعادل مع البنك الأهلي

بالأرقام.. خريطة الإجازات الرسمية كاملة لعام 2021

«مدبولي»: برنامج الحكومة يتضمن تطوير القرى المصرية في 3 سنوات بـ500 مليار جنيه

الصور

image description

تقديم خدمة نيابة المرور بمكتب بريد جامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تخصص جزء من ميزانيتها لتطوير مزرعتها للدواجن

image description

مصادرة شيش وغلق كافتيريات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد المنطقة الصناعية بعرب العوامر

image description

صيانة أعمدة إنارة تأثرت بالطقس السيئ في دمياط

الأكثر قراءة

بعد إجرائه مسحة ذرية.. منع زيارة الفنان علي حميدة

الصحة العالمية: مصاب كورونا يظل ناقلا للعدوى لمدة 9 أيام

دفعة العمالة الغير منتظمة يناير.. موعد صرف المنحة الخامسة للعمالة الغير منتظمة 2021

الرئيس السيسى يتوجه إلى عمان فى زيارة رسمية

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

الأمطار تغرق مئات الخيام في سوريا

مدينة صينية تسجل رقما قياسيا في عدد المعمرين وصل 525 شخصا

9 إصابات كورونا في صفوف رحلتين حملتا لاعبين ببطولة أستراليا للتنس

أنفلونزا الطيور تنقذ الدجاج من مخالب الطيور الجارحة في الهند

أيام زمان

«كنت ضيف عليهم».. هل خلف أحمد زكى وعده مع مدرسة المشاغبين؟

عماد عبدالحليم توفي شابًا.. عم مطربة مشهورة.. وتبناه العندليب

سر حمل متظاهري ثورة 19 الفنان حسن فايق على الأعناق

إسماعيل ياسين اشتكى لى من العوز.. اعترافات خورشيد عن الفقر

مقالات الرأي
د. منى حلمى
يوم سعيد فى حياة الطفلة «فاتن حمامة» ويوم سعيد فى حياة الفن السابع
عمرو خالد
«الجبار».. اذهب إليه بكسرك وسيجبر بخاطرك «2 - 2»
مؤمن المحمدي
ذئاب الجبل
د.أحمد الخميسى
سلافوى جيجك.. «كوفيـد- 19» الذى هز العالم
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة والتعليم في مواجهة التطرف» محاضرة بالبحر الأحمر

رحلة العائلة المقدسة بثقافة الأقصر

أمل سرور تروى كواليس حوار على مائدة صلاح فضل جمعت عمالقة الكتابة

محاضرات ثقافية وأمسيات شعرية وورش فنية بـ«ثقافة الأقصر»