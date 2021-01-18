الصين تعلن فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على مسئولين أمريكيين، ردا على القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية بشأن رفع القيود المفروضة على الاتصال الرسمي مع جزيرة "تايوان".وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة: "ردا على التحركات الأمريكية لتخفيف القيود المفروضة على التبادلات مع الجزيرة، والتصرفات السيئة من الجانب الأمريكي، قررت الصين فرض عقوبات على المسئولين الأمريكيين ذوي الصلة الذين تصرفوا بشكل سيئ بشأن مسألة تايوان"، دون تحديد أسماء ومناصب هؤلاء المسئولين.وتقيم الصين والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية منذ نحو أربعة عقود، حيث أقرت واشنطن بسياسة "صين واحدة"، ووقّع الجانبان البيانات الثلاثة المشتركة، وهي وثائق سياسية أساسية ضمنت الاستقرار والتقدم في العلاقات الثنائية على مدى أكثر من أربعة عقود.