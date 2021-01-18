مقتل 10 جنود في شمال أفغانستان

أعلن مسئولون، اليوم الاثنين، مقتل 10 من أفراد الجيش الأفغاني في هجوم لطالبان على إقليم بغلان شمالي البلاد.وقال أحد أعضاء مجلس الإقليم، ويدعى بسم الله عطاش، إن المسلحين هاجموا قاعدة عسكرية واقعة على طريق بغلان-سامانجان السريع ليلا.وظلت بغلان لسنوات واحدة من الأقاليم المضطربة في شمال البلاد، وشهدت وقوع هجمات متكررة من جانب طالبان.