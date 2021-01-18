نيجيريا تستعيد السيطرة على قاعدة «مارته» العسكرية شمال البلاد

أعلن الجيش النيجيري استعادة السيطرة على قاعدة (مارته) العسكرية الواقعة شمال شرق البلاد بعد "معارك طاحنة" خاضها ضد مقاتلي "ولاية غرب أفريقيا" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وأوضح الجيش النيجيري -في بيان نقلته راديو (أفريقيا 1) اليوم الإثنين- أن عسكريين بالتنسيق مع القوات الجوية، دمرت 7 شاحنات عسكرية تابعة للتنظيم وجماعة بوكوحرام، وتم تصفية العديد من مسلحي المجموعة".كان التنظيم قد استولى على قاعدة «مارته» العسكرية في شمال شرق نيجيريا مساء الجمعة، وفقًا لما أفادت مصادر عسكرية.. في حين فر آلاف المدنيين خوفا من العنف إلى (مايدوجوري) عاصمة ولاية (بورنو).