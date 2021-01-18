«التعاون الإسلامي» تدين استهداف مليشيا الحوثي للسعودية

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بشدة، إطلاقَ ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مقذوفًا عسكريًا تُجَاه إحدى القرى بمنطقة جازان السعودية، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية.وأكد العثيمين -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية- اليوم الإثنين، تضامن منظمة التعاون الإسلامي ووقوفها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.