الأمن يبحث عن «أم» طفل عامين عثر عليه أمام مسشفى بالسلام

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول العثور على طفل رضيع أمام مستشفى، وكلفت بالاستعلام عن وجود كاميرات مراقبة في المكان تمهيدا لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة وضبط وإحضار الأم.وتلقى قسم شرطة السلام بالقاهرة بلاغا من أحد المستشفيات يفيد بقيام سيدة بترك طفلها الرضيع يبلغ من العمر عامين، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.