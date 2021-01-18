ضبط هارب من الإعدام في الجيزة

ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضيتي قتل عمد، سرقة بالإكراه، بشقة مستأجرة بذات الناحية.وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، اختباء المحكوم عليه بالمنطقة المذكورة، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.