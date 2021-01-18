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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 بالتفصيل

الإثنين 18/يناير/2021 - 01:07 م
صرف مرتبات
صرف مرتبات
أسماء منصور
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يبحث العاملين بالهيئات الحكومية والموظفين في الوقت الحالي على محرك البحث الشهير جوجل عن جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير، حيث قامت وزارة المالية بتقسيم الموظفين الحكوميين لثلاث مجموعات منعا للزحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، وامتثالا لإجراءات مكافحة العدوى لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 خاصة وأن الموجة الثانية من الفيروس أكثر عنفا من الموجة الأولى.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير

ويستعرض معكم "الدستور" في السطور التالية جدول مواعيد صرف مرتبات شهر ينايرمواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021.

وقررت وزارة المالية يوم 24 يناير الجاري لصرف مرتبات المجموعة الأولى لموظفي 11 وزارة وهم وزارة الداخلية والثقافة والإسكان والآثار والأوقاف والزراعة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والتجارة والبيئة، و8 مديريات تابعة لهم وهم الإسكان والمرافق، الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين، الطرق والنقل، القوى العاملة، التجارة.
وزارات المجموعة الثانية لصرف مرتبات العاملين بالدولة 2021.

بينما يكون يوم 25 يناير لصرف مرتبات المجموعة الثانية من العاملين بالهيكل بالدولة وهى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الكهرباء، والهيئات التابعة لها وهم النيابة العامة وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا والجهاز المركزي للمحاسبات.

موعد صرف مرتبات المجموعة الثالثة للعاملين بالدولة
تصرف وزارة المالية وفقا لجدول مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2021 يوم 26 يناير الجاري مرتبات المجموعة الثالثة من العاملين بالهيكل الإداري للدولة وهم وزارة التربية والتعليم وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضي وزارة الموارد المائية والري وزارة الخارجية وزارة الشباب والرياضة وزارة المالية وموظفي مديريات التربية والتعليم والزراعة والطب البيطري ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة للهيئات المستقلة مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والأزهر الشريف.

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تفاصيل.. مواعيد صرف مرتبات يناير 2021


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