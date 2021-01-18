132011 إجمالي إصابات كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغت 132011 إصابة.وأفادت الصحة العمانية -وفقا لوكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الوفيات بلغت 1514 بنسبة 15ر1%، فيما بلغ إجمالي المتعافين 124213 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94%.