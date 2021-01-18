«بينس»: مهمتنا في أفغانستان كانت لحماية الشعب الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس أن تدخل الجيش الأمريكي في أفغانستان كان لحماية الأمريكيين بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.وقال بنس في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين - إن " التواجد الأمريكي في أفغانستان ساهم في إعادة الأفغانيين إلى التفاوض حول عملية السلام"، موضحا أن الأفغان بعد مرور هذه السنوات بصدد التفاوض حول عملية السلام، مؤكدا أنه لم يتعرض أي أمريكي إلى إصابة في أفغانستان منذ فبراير من العام الماضي.