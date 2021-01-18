روسيا تطالب الهيئات الدولية باتخاذ إجراءات بشأن اضطهاد الصحفيين

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن بلاده ستسعى جاهدة لتتخذ الهيئات الدولية إجراءات ملموسة بشأن اضطهاد صحفيي وكالة أنباء "سبوتنيك" و"بالت نيوز" في لاتفيا.وقال لافروف - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين- "يجب ألا نكتفي برفض مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية، بل علينا بالتأكيد استخدام الآليات الدولية".وأضاف: " لقد قدمنا احتجاجات إلى الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وسنواصل هذا العمل خاصة وأن لدينا حقائق لا جدال فيها بشأن الانتهاك الجسيم لحرية وسائل الإعلام والصحفيين الروس".