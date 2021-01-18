شيخ «الشبراوية» يجري عملية جراحية.. ويكلف نائبه بإدارة أمور الطريقة

أعلنت الطريقة الشبراوية الصوفية، اليوم الأثنين، عن إجراء الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، عملية جراحية عاجلة، في إحدى مستشفيات القاهرة، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به مؤخرًا.وكشفت اللجنة الإعلامية بالطريقة، أن "الشبراوي" كلف نائبه أحمد عبدالخالق الشبراوي، بإدارة أمور الطريقة حتى الانتهاء من إجراء هذه العملية، والشفاء من هذه الوعكة الصحية الطارئة التي تسببت في حدوث حالة طوارئ داخل الطريقة الشبراوية إحدى أكبر الطرق الصوفية في مصر.الجدير بالذكر، أن الطريقة الشبراوية هي إحدى الطرق والمدارس الصوفية التي كان من رموزها الشيخ عبدالله الشبراوي، شيخ الأزهر السابع الذي كان من علماء عصره، وله تنسب الطريقة الشبراوية الخلواتية.