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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يرحب بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:13 م
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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رحب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، بالمراسيم الصادرة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن تحديد مواعيد إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني على التوالي في غضون ستة أشهر خلال العام الجاري 2021.

وأكد العسومي - في بيان اليوم الاثنين - دعم البرلمان العربي لهذه الانتخابات الهامة التي ستجرى للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات، واستعداده للمشاركة في مراقبتها وتقديم كل الدعم لإنجاحها، باعتبارها خطوة مهمة لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ومدخلا أساسيا لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتمكينا للشعب الفلسطيني الشقيق لاختيار ممثليه في مؤسساته الوطنية.

كما رحب رئيس البرلمان العربي بالردود الإيجابية من الفصائل الفلسطينية بشأن تحديد موعد الانتخابات، داعيا كافة أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق وجميع الفصائل الفلسطينية للمشاركة في هذه الانتخابات والعمل على تذليل كافة العقبات من أجل إنجاحها.

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