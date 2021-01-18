الخارجية الروسية تنصح مسؤولين أجانب بالتركيز على مشاكل بلادهم

نصحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا السياسيين الأجانب الذين يعلقون على الوضع حول المعارض الروسي أليكسي نافالني باحترام القانون الدولي.وأضافت زاخاروفا - اليوم الأربعاء- أنني " انصحكم بعدم التطاول على التشريعات الوطنية للدول ذات السيادة، والتركيز على المشاكل الموجودة في بلدانهم".وأشارت إلى أن وسائل الإعلام نقلت عن جاك سوليفان مستشار الرئيس المنتخب جو بايدن قوله: "يجب إطلاق سراح نافالني على الفور، وتحميل المسؤولية للمذنبين في التطاول على حياته.. اعتداءات الكرملين عليه ليست فقط انتهاكا لحقوق الإنسان، بل وتعتبر بمثابة تحد للشعب الروسي الذي يريد أن يكون صوته مسموعا ".