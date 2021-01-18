وزير قطاع الأعمال: مصر تبدأ رحلة إنتاج السيارة الكهربائية بموديل 2021

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن من أهداف مشروع إنتاج السيارة الكهربائية، تقليل الانبعاثات وبدء الرحلة للتحول إلى السيارات الكهربائية ومصر من الدول التي ستدخل السباق.وأضاف في كلمته، خلال مراسم لقائه مع الجانب الصيني، عبر الفيديو كونفرانس، لتوقيع عقدين للسيارة الكهربائية، أنه تم توقيع عقدين، أولهما بدء إنتاج e70 والتي تنتجها الشركة بإجمالي 3.5 مليون سيارة، والثاني عقد تأهيل المصنع مع شركة أخرى.وأشار إلى أن التوقيع سبقه مجهود 6 أشهر، بالتعاون مع وزارة الكهرباء لتحديد سعر الكهرباء للشحن، ولتكون موازية لسعر الوقود العادي للسيارات، وكذلك التنمية المحلية لنشر نقاط الشحن، وكذلك وزارة الداخلية أصدرت من شهر تراخيص لـ300 سيارة كهربائية في مصر.وأكد أن الهدف أيضًا من هذه السيارة ليس التصنيع فقط، وإنما إنشاء مركز أبحاث لتوطين هذه الصناعة، وهناك من يعمل على ذلك منذ عامين أو ثلاث، لتكون مصر نقطة انطلاقة لهذه الصناعة.وأوضح توفيق أن المصنع سيبدأ إنتاجه بالموديل الأحدث للسيارة 2021.