وزير الرياضة يعتمد انتخابات برلمان الشباب ويقرر إعادتها بـ 4 محافظات

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات برلمان الشباب، برئاسة وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، انتخابات برلمان الشباب التي أجرتها مؤخرًا.كما قررت اللجنة بعد فحص الطعون المقدمة في الميعاد، إعادة الانتخابات بعدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردى ونظام القائمة، وذلك على مستوى محافظات الغربية والشرقية والقليوبية والدقهلية.ونص القرار على إعادة انتخابات الدائرة الخامسة بمحافظة الغربية؛ وتشمل إدارتي "السنطة" و"زفتى" على النظام الفردي، وإعادة انتخابات الدائرة الرابعة بالشرقية؛ وتشمل إدارتي "ههيا"، و"أبو كبير" على النظام الفردي، وعلى مستوى محافظة القليوبية فتقرر إعادة انتخابات النظام الفردي بالدائرة الأولى؛ وتشمل إدارتي "بنها"، و"مدينة بنها"، وإعادة انتخاب القائمة على مستوى المحافظة.وعلى صعيد محافظة الدقهلية، قررت اللجنة إعادة انتخابات جميع الدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة على مستوى الفردي والقائمة والبالغ عددها 10 دوائر انتخابية؛ حيث إن النتيجة المبدئية التي تم إعلانها على موقع الوزارة بها عدد 337 صوتا، موزعين على جميع الدوائر زيادة عن محاضر الغلق والكشوف التي تم توقيع الناخبين بها، كما نص القرار أيضا على إعادة انتخابات القائمة على مستوى المحافظة.وكلف وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة مركزية من الوزارة للإشراف والمتابعة على عملية إعادة الانتخابات في الدوائر المحددة؛ لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وحيادية تامة، وكرسالة طمأنينة إلى أعضاء برلمان الشباب.