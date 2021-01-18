انخفاض أسعار النفط الخام وبرنت يسجل 54.79 دولار للبرميل

انخفضت أسعار خام النفط في الأسواق العالمية عن أعلى مستوى في 11 شهرًا الذي ارتفعت إليه الأسبوع الماضي، وسجل خام برنت 54.79 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي غرب تكساس 21 سنتا أو 0.4% ليسجل 52.15 دولار، بعد أن هبط 2.3% في الجلسة السابقة.ويذكر أن النفط الخام شهد موجة من الصعود منذ شهر أكتوبر الماضي بفعل زيادة الطلب الصيني وبدأ التطعيم ضد كوفيد-19 وخفض في إنتاج الخاممن قبل الدول الأعضاء في أوبك، لكن تنامي الإصابات الجديدة في أنحاء العالم يثير شكوكا حيال مدى تماسك الطلب.