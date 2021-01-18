خبير ألماني: مواد كيميائية سامة مخزنة دون حماية منذ سنوات في مرفأ بيروت

رصد خبراء ألمان ظروفا مروعة خلال انتشال مواد كيميائية شديدة السمية في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت.وقال رئيس خبراء إدارة البضائع الخطرة في شركة "هوبنر" الألمانية للإدارة والاستشارات، ميشائيل فينتلر، إنه تم تخزين كميات كبيرة من المواد السامة والقابلة للاشتعال هناك لسنوات دون إجراءات أمان خاصة.وأوضح فينتلر أن المواد الكيميائية تسببت في بعض الأحيان في تآكل العبوات والحاويات، وبالتالي إلى تسربها، مضيفا أنها وصلت من هناك إلى البحر وتسربت بدرجة عالية من اليقين.تجدر الإشارة إلى أن شركة "هوبنر" مسؤولة بالتعاون من جانب شركة "كومبي ليفت" الألمانية لنقل البضائع عبر الشحن البحري عن انتشال 52 حاوية بداخلها مواد كميائية من مرفأ بيروت والتخلص منها على نحو آمن.