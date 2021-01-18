«الزملوط» يهنئ جامعة الوادي الجديد باكتشاف حفرية بحرية عملاقة

هنأ اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الفريق البحثي بمركز الحفريات الفقارية التابع لجامعة الوادي الجديد على الكشف العلمي الذي نجح الفريق في التوصل إليه باكتشاف عظام لسلحفاة بحرية عملاقة بواحة الفرافرة لأول مرة فى مصر يرجع تاريخها الجيولوجى لأكثر من 70 مليون سنة التى كانت تعيش داخل مياه البحر التيثى القديم بالصحراء فى نهاية العصر الكريتاسى (جد البحر المتوسط الحالى) وذلك بمشاركة فريق بحثي من جامعة القاهرة.وثمن الزملوط الجهود التي يقوم بها علماء الجامعة في خدمة المجتمع وتعظيم الاستفادة من الأبحاث والدراسات العلمية في اكتشاف آفاق جديدة للتنمية على المستويين المحلي والقومي.