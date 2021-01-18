شركات الطيران تخفض حركة النقل بـ46% العام الماضي

أعلنت وكالة النقل الروسية اليوم الإثنين، أن شركات الطيران الروسية قلصت العام الماضي حركة الركاب بنسبة 46% إلى 69.17 مليون مسافر مقارنة بالعام 2019.وقالت وكالة النقل الروسية في بيان لها - " نقلت شركات الطيران الروسية أكثر من 5 ملايين مسافر في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 43% عن مستوى ديسمبر 2019"، مشيرا إلى أن شركة "أيروفلوت" حافظت على مركزها كأكبر شركة طيران في روسيا، على الرغم من أن الشركة الروسية قلصت أنشطة النقل في 2020 بنسبة 61% إلى 14.6 مليون مسافر، فيما خفضت شركة (S7 Airlines) النقل بنسبة 31% إلى 12.3 مليون مسافر، بينما قلصت شركة "بوبيدا" أنشطة السفر بنسبة 12% إلى 9.1 مليون مسافر.