انتشال جثة طالب من النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى فى القناطر الخيرية من انتشال جثة طالب سقط في النيل من أعلى كوبرى محمد على، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر العام لاتخاذ اللازم.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلى كوبرى محمد على، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى وتبين العثور على جثة طالب يدعى "علي. ن. ع " يبلغ طوله 160 سم ويرتدى ملابسه كاملة ولا توجد أى إصابات ظاهره فى جسده، كما تم العثور على بطاقة رقم قومى فى ملابسه.وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.