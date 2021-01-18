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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 18 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:06 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (الدلنجات، الرحمانية، إيتاي البارود، رشيد، أبوحمص) عن إزالة 6 حالات تعدي في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 951 مترت بقرية الوفائية بالدلنجات، و9 حالات بمساحة 225 متر بناحية نظارة سماديس بالرحمانية عبارة عن بناء مقابر مخالفة بالطوب الأبيض.

كما تم تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بمساحة 234 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية النبيرة بإيتاي البارود، وحالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 40 مترا بإدفينا برشيد عبارة عن محل من الصاج، وإيقاف أعمال إنشاء دور مخالف بأبو حمص ومصادرة معدات البناء.

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