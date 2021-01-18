البابا تواضروس في ثلاثية «الغطاس» يكشف عن أسماء العيد

أطلق المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ثلاثية عيد الغطاس المجيد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وقال البابا تواضروس الثاني، خلال ثلاثية عيد الغطاس، أن عيد الغطاس له ثلاث أسماء " الثيؤفانيا، والأنوار والغطاس".وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الغطاس المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات قداس عيد الغطاس المجيد بالكنائس المختلفة.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية كعادته السنوية، ويقتصر قداس عيد الغطاس للبابا على الكهنة والمرتلين فقط.