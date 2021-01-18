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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

افتتاح مشروعات خدمية بـ243 مليون جنيه في الغربية

الإثنين 18/يناير/2021 - 12:03 م
طارق رحمي
طارق رحمي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، ٣ محطات معالجة للصرف الصحي ومدرسة للتعليم الأساسي بمركز قطور، مؤكدا اهتمام المحافظة الدائم بإقامة ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية من أجل توفير خدمات أفضل للمواطنين.

وبدأ محافظ الغربية جولته بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية "شبرانباص" بتكلفة ٨٩ مليون و٦٨٠ ألف جنيه، والتي تخدم ٥١٦٢ مواطن بقرى (شبرانباص، كفر أحمد شلبي، عزبة راغب ودويدار)، وتحتوي على ٧٦٤ وصلة منزلية، ثم اتجه لافتتاح محطة جديدة بقرية "عطف أبو جندي" بتكلفة ٨١ مليون جنيه، وتخدم ١٩٠٠٠ مواطن، وتحتوي على ٤٢٠ وصلة منزلية.

وأكمل المحافظ افتتاحاته بافتتاح محطة معالجة الصرف الصحي بقرية بطاح بتكلفة إجمالية ٦٣ مليون و٦٨٠ ألف جنيه، وتخدم ٨٠٠٠ مواطن بقرى ( منشأة العياري، بطاح ومجاهد، كفر العرب، ناشد سمعان، عزبة رشدي)، وتحتوي على ٩٥٠ وصلة منزلية.

واختتم المحافظ افتتاحات مركز قطور بافتتاح مبنيين إضافيين بمدرسة الشين للتعليم الأساسي بتكلفة إجمالية ٩ ملايين جنيه للمراحل الدراسية (رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية).

وأكد رحمي على اهتمام المحافظة الدائم بإقامة مشاريع البنية التحتية وعلى رأسها مشاريع قطاع الصرف الصحي، وتوفير كافة الإمكانيات الممكنة لتدعيم تلك المشروعات حرصًا على توفير حياة كريمة للمواطنين بالغربية خاصةً في القرى الأكثر فقرًا.

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