أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أصدر أمير الكويت نواف الاحمد الصباح أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعا،،فيما أكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ«القبس» اليوم الاثنين، أن القيادة السياسية قبلت استقالة الحكومة قبل قليل، مشيرة إلى أن «الحكومة المستقيلة ستجتمع اليوم اجتماعًا شكليًا، بلا قرارات».وكان أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقبل، الأسبوع الماضي بقصر بيان، سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إلى مقام سموه كتاب استقالة الحكومة.