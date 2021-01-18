كراسي متحركة وإعانة مالية لشقيقين من ذوي الهمم بالمنيا

كراسي متحركة وإعانة مالية لشقيقين من ذوي الهمم بالمنيا
الإثنين 18/يناير/2021 - 11:58 ص
المنيا ـ على حسينطباعة
سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كراسي متحركة لشقيقين من ذوي الهمم بقرية البرجاية، ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، أيضا بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلى مسكنهم بالقرية.
وأكد محافظ المنيا أن الدولة لا تألوا جهدًا في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوي الهمم والحالات الإنسانية لمجابهة أعباء المعيشة.
كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، أيضا بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلى مسكنهم بالقرية.
وأكد محافظ المنيا أن الدولة لا تألوا جهدًا في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوي الهمم والحالات الإنسانية لمجابهة أعباء المعيشة.