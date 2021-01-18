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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كراسي متحركة وإعانة مالية لشقيقين من ذوي الهمم بالمنيا

الإثنين 18/يناير/2021 - 11:58 ص
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، كراسي متحركة لشقيقين من ذوي الهمم بقرية البرجاية، ضمن الخدمات التي تقدمها المحافظة من أجل مساندة ودعم ذوى الهمم والوقوف بجانبهم ومساعدتهم في التغلب على المعوقات والوصول إلى حياة كريمة تليق بهم.

كما وجه المحافظ، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، بصرف إعانة مالية عاجلة، وكذلك عدد من المساعدات العينية لأسرتهم، مع سرعة فحص ودراسة طلبهم بإعادة إنشاء وتطوير منزلهم، وتقديم كافة أوجه الدعم لمساعدتهم في ظروفهم المعيشية، أيضا بنقل الحالتين وأسرتهما بسيارة من المحافظة إلى مسكنهم بالقرية.

وأكد محافظ المنيا أن الدولة لا تألوا جهدًا في ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجًا لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وتوفير كافة سُبل الدعم لذوي الهمم والحالات الإنسانية لمجابهة أعباء المعيشة.

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